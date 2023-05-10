Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (10.05.2023)

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– Трактор підірвався на ворожій міні поблизу села Дмитренка Бериславського району Херсонщини.

– З-під Бахмута накивала п’ятами ціла бригада російських військових.

– На параді 9 травня поруч з Путіним сиділи колишні НКВСник та КДБіст.

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