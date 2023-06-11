Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (11.06.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Рівень води у ставку-охолоджувачі на окупованій Запорізькій АЕС стабільний. Ситуація там контрольована, повідомляє український Енергоатом.
– Унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС загинули шестеро людей, ще 10 поранені, серед них троє поліцейських та двоє рятувальників. Уточнені дані озвучив представник ДСНС Віктор Вітовецький.
– У Криму вже проблеми з водопостачанням після підриву Каховської ГЕС і окупанти не знають що робити.
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