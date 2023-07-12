Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (12.07.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Двоє військових загинули, ще четверо – поранені на Рівненщині внаслідок вибуху боєприпасів. Трагедія сталася ще 10 липня, але офіційно про неї Державне бюро розслідувань повідомило тільки зараз.
– Близко півдня в спальному районі Запоріжжя, у парку відпочинку, пролунав потужний вибух. Попередньо поранень зазнали шестеро дітей віком від одного до 17 років та двоє дорослих.
– На Черкащині 2 людей ушпиталили з опіками внаслідок нічної ворожої атаки Шахедами.
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