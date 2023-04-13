Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (13.04.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Росіяни обстріляли парк у Херсоні – удар прийшовся на Дніпровський район міста. Загинув місцевий житель. Йому було 45 років.

– Рівно рік тому українські воїни потопили крейсер Москва – флагман Чорноморського флоту Росії. 13 квітня 2022 року Збройні Сили влучили в російський корабель з українського ракетного комплексу Нептун.

– Шок та обурення! Світові лідери відреагували на відео жорсткої страти росіянами українського військового.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.