Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (13.04.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Росіяни обстріляли парк у Херсоні – удар прийшовся на Дніпровський район міста. Загинув місцевий житель. Йому було 45 років.
– Рівно рік тому українські воїни потопили крейсер Москва – флагман Чорноморського флоту Росії. 13 квітня 2022 року Збройні Сили влучили в російський корабель з українського ракетного комплексу Нептун.
– Шок та обурення! Світові лідери відреагували на відео жорсткої страти росіянами українського військового.
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