Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (13.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Російські війська вдруге за останні години атакували село Одрадо-Камʼянка на Херсонщині.

– На фронті за добу відбулося загалом 34 бойові зіткнення.

– Групу російської піхоти рознесли українські артилеристи під Кліщіївкою, що на Бахмутському напрямку.

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