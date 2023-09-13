Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (13.09.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Російські війська вдруге за останні години атакували село Одрадо-Камʼянка на Херсонщині.
– На фронті за добу відбулося загалом 34 бойові зіткнення.
– Групу російської піхоти рознесли українські артилеристи під Кліщіївкою, що на Бахмутському напрямку.
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