Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (14.05.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Від початку великої війни пішли служити 68 працівників StarLightMedia.

– Сьогодні у Туреччині президентські вибори. За найвищий пост сперечаються чинний президент Реджеп Ердоган, який при владі вже 20 років, і Кемаль Киличдароглу – лідер Республіканської народної партії.

– Ще принаймні на 2 км штурмові підрозділи ЗСУ посунули ворожі війська на бахмутському напрямку впродовж попередніх двох діб.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.