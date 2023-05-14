Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (14.05.2023)
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– Від початку великої війни пішли служити 68 працівників StarLightMedia.
– Сьогодні у Туреччині президентські вибори. За найвищий пост сперечаються чинний президент Реджеп Ердоган, який при владі вже 20 років, і Кемаль Киличдароглу – лідер Республіканської народної партії.
– Ще принаймні на 2 км штурмові підрозділи ЗСУ посунули ворожі війська на бахмутському напрямку впродовж попередніх двох діб.
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