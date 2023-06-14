Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (14.06.2023)

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– Рівень води на Херсонщині впав на ще 32 сантиметри за добу, повідомили в обласній військовій адміністрації.

– Білорусь почала отримувати російську тактичну ядерну зброю. Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко.

– Російські війська продовжують терор мирного населення і на Донеччині. Удосвіта чергових ракетних ударів зазнали Краматорськ і Костянтинівка. Вдарили ракетами Х-22.

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