Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (16.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– В іранських Шахедах з’являються деталі, вироблені в Росії – Юсов.

– Наші захисники за минулу добу ліквідували ще 650 окупантів.

– Одним із найгарячіших напрямків Східного фронту залишається Бахмутський напрямок.

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