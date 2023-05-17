Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (17.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– До довічного ув’язнення засудили львів’янина, який передавав ворогу дані про критичну інфраструктуру Львова та корегував обстріли.
– Понад 2,5 тисячі озброєних солдатів зосередила Росія на Запорізькій АЕС. Тепер їх більше, ніж персоналу станції, повідомляють в Енергоатомі.
– Уже понад 200 тисяч російських військових ліквідували українські захисники від початку повномасштабного вторгнення, повідомляють в Генштабі.
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