Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (17.05.2023)

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– До довічного ув’язнення засудили львів’янина, який передавав ворогу дані про критичну інфраструктуру Львова та корегував обстріли.

– Понад 2,5 тисячі озброєних солдатів зосередила Росія на Запорізькій АЕС. Тепер їх більше, ніж персоналу станції, повідомляють в Енергоатомі.

– Уже понад 200 тисяч російських військових ліквідували українські захисники від початку повномасштабного вторгнення, повідомляють в Генштабі.

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