Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (19.07.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Другу ніч поспіль безпілотниками та ракетами росіяни масовано атакують Одещину.
– З тимчасово окупованого Кримського півострова росіяни продовжують масово тікати після вибухів на Керченському мосту.
– СБУ затримала агентку Росії, 55-річну жительку Миколаєва, яка готувала нову повітряну атаку по «центрах ухвалення рішень» на Миколаївщині.
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