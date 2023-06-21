Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (21.06.2023)

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– 83 авіаційні удари та 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню завдали рашисти по позиціях наших військ і населених пунктах впродовж минулої доби, повідомляють у Генштабі.

– Сили оборони за добу ліквідували ще 540 окупантів та приземлили 35 ворожих дронів. Такі свіжі дані оприлюднив Генштаб ЗСУ.

– В України попереду тривалі тяжкі битви, будуть втрати, але вона здатна досягти успіху. Заявила заступниця прессекретаря міністра оборони США Сабріна Сінгх.

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