Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (23.07.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 23.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Внаслідок сьогоднішнього нічного обстрілу Одеси загинув 49-річний охоронець ресторану, 3 постраждалих досі в лікарні, серед них – сімнадцятилітній хлопець.
– Українська авіація за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника.
– Удари українських сил оборони по тилу росіян знижують можливості логістики і контрбатарейної оборони загарбників.
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