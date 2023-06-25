Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (25.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 25.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Цими вихідними у військових вишах відбулися випускні;

– В світі активно обговорюють недозаколот засновника ПВК Вагнер Євгєнія Прігожина;

– Один чоловік поранений внаслідок чергового російського удару по Дніпропетровщині.

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