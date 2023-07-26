Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (26.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– У Росії може перебувати до півтора мільйона українських дітей, яких потрібно негайно повертати.

– Майже 9 тисяч навчальних закладів з 13 – облаштовані відповідними укриттями. Це приблизно 75%.

– Перша в Україні соціальна пральня-кав’ярня для переселенців працює в Ужгороді.

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