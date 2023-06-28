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Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (28.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Трьох мирних жителів вбили сьогодні росіяни на Харківщині. Близько опівдня окупанти вдарили по Вовчанській громаді Чугуївського району.

– У Краматорську ще триває розбір завалів після учорашнього російського ракетного удару. За даними рятувальників, під уламками можуть залишатися ще троє людей. Роботу ускладнило падіння бетонних плит-перекриттів у будівлі.

– 40 днів відпустки на рік для військових. Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон про збільшення відпусток військовослужбовцям під час дії воєнного стану, а також про виплати додаткової винагороди.

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