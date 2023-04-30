Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (30.04.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Сьогодні близько 11 години ранку росіяни обстріляли центр Авдіївки, влучили у багатоквартирні будинки. Інформації про постраждалих поки немає, повідомив начальник міської військової адміністрації Віталій Барабаш. А близько півночі окупанти випустили по Краматорську п’ять ракет. На щастя, минулося без постраждалих.

– В Ужгороді 250 професійних спортсменів та аматорів з усіх регіонів країни сьогодні долали складну семикілометрову дистанцію. Внески за участь у забігу підуть на потреби наших захисників. Наймолодшому бігуну – 16 років, найстаршому – майже 60.

– Сьогодні, 30 квітня, Україна відзначає День прикордонника. З професійним святом їх привітав Президент Володимир Зеленський. Глава держави вручив нагороди та відзнаки. І подякував прикордонникам за стійкість та силу, які вони демонструють щодня. З перших днів війни: і не тільки з 24 лютого 2022, але й з 2014 року.

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