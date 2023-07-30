Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (30.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Вранці російські окупанти обстріляли Білозерську громаду на Херсонщині.

– На окупованій ЗАЕС окупанти перевели четвертий енергоблок у режим “гарячого зупину”.

– Москву знову атакували дрони. Прильоти сталися вночі.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.