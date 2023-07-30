Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (30.07.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Вранці російські окупанти обстріляли Білозерську громаду на Херсонщині.
– На окупованій ЗАЕС окупанти перевели четвертий енергоблок у режим “гарячого зупину”.
– Москву знову атакували дрони. Прильоти сталися вночі.
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