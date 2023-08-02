Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (02.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Головна особливість сьогоднішньої нічної атаки Шахедів – те, що росіяни здійснювали пуски одразу із трьох напрямків.
– Українські воїни вибили окупантів з позицій, які розташовані південніше Авдіївки.
– Польща поінформувала НАТО про заліт двох білоруських гелікоптерів у її повітряний простір.
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