Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (02.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Головна особливість сьогоднішньої нічної атаки Шахедів – те, що росіяни здійснювали пуски одразу із трьох напрямків.

– Українські воїни вибили окупантів з позицій, які розташовані південніше Авдіївки.

– Польща поінформувала НАТО про заліт двох білоруських гелікоптерів у її повітряний простір.

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