Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (03.05.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Жоден HIMARS не постраждав. Росія за майже рік, а саме стільки на озброєнні української армії є ці реактивні системи, не знищила жодної з установок.
– Благодійний фонд Після служби допомагає ветеранам цієї війни адаптуватися до цивільного життя. Фонд заснований американцем Едвардом Маршалом.
– На Київщині добровольці об’єднуються, щоб розбирати зруйновані будинки в селах, де рік тому точилися бої.
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