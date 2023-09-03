Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (03.09.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– МВС опублікувало відео, як бійці бригади Кара-Даг Гвардії наступу зачищають ворожі позиції на Південному напрямку.
– ГУР показало російського пілота, який передав Україні Мі-8.
– Перші дистанційні бойові турелі Шабля та роботизовані платформи Рись з Армії дронів уже на фронті.
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