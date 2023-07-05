Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (05.07.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– На Таврійському напрямку українські сили оборони продовжують тиснути у наступі та дають відсіч окупантам в обороні.
– Командувач Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Сирський не має сумніву, що українська армія звільнить місто Бахмут, за яке йдуть жорстокі бої.
– СБУ затримала у Києві колаборанта, який намагався викрити проукраїнських партизанів на тимчасово окупованому Запоріжжі та агітував містян співпрацювати з ворогом.
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