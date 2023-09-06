Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (06.09.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Російська армія атакувала центральний ринок у Костянтинівці на Донеччині.
– П’ятеро людей сьогодні підірвалося на мінах у Сумській та Харківській областях.
– В окупованому Маріуполі без паспорта РФ не видають інсулін.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.