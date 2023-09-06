Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (06.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Російська армія атакувала центральний ринок у Костянтинівці на Донеччині.

– П’ятеро людей сьогодні підірвалося на мінах у Сумській та Харківській областях.

– В окупованому Маріуполі без паспорта РФ не видають інсулін.

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