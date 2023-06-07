Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (07.06.2023)

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– Українська влада шукає шляхи, аби евакуювати українців з лівого берега Херсонщини, про це заявив Міністр внутрішніх справ і керівник штабу із ліквідації наслідків теракту на Каховській ГЕС Ігор Клименко.

– Знищення окупантами Каховської ГЕС завдало значних збитків сільському господарству України. Вже наступного року поля на півдні можуть перетворитися на пустелі.

– Станом на 16:00 із затоплених населених пунктів на Херсонщині, які підконтрольні Україні, евакуювали 1854 людини.

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