Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (09.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Росіяни терміново відправляють на захоплену Запорізьку атомну електростанцію своїх росгвардійців.

– За 500 днів повномасштабної війни Росія не досягла жодної із поставлених цілей в Україні. Про це говорять аналітики американського інституту вивчення війни.

– У Луцьку одразу після спільного молебеню Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо безпекової та соціальної ситуації на Волині.

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