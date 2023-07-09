Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (09.07.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Росіяни терміново відправляють на захоплену Запорізьку атомну електростанцію своїх росгвардійців.
– За 500 днів повномасштабної війни Росія не досягла жодної із поставлених цілей в Україні. Про це говорять аналітики американського інституту вивчення війни.
– У Луцьку одразу після спільного молебеню Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо безпекової та соціальної ситуації на Волині.
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