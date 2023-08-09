Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (09.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 09.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– На Сході росіяни не припиняють обстрілювати як позиції наших військових, так і цивільне населення.

– Відсьогодні набувають чинності нові санкції Японії проти Росії.

– Сполучені Штати підтримують Україну в протидії російським шпигунам і диверсантам.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.