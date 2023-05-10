Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (10.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Нині минає рік, як пішов із життя перший президент незалежної України Леонід Кравчук.
– Нещодавно правоохоронці затримали суддю Полтавського райсуду, яка була інформаторкою російських спецслужб.
– Понад 300 жителів деокупованого Ізюма на Харківщині отримали гуманітарну допомогу від волентерів з Києва.
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