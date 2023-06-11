Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (11.06.2023)

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– Ще 980 окупантів ліквідували наші воїни за минулу добу, повідомляє Генштаб.

– По усій Україні вже обстежено близько 63 тисяч бомбосховищ, про це повідомили рятувальники. Понад 9% виявилися зачиненими. Ще майже чверть взагалі непридатними до використання.

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