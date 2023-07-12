Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (12.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 12.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Головне нині не миттєвий вступ у НАТО, а дієві гарантії безпеки від провідних держав світу і допомога зброєю і технікою заради наближення нашої перемоги над російським агресором – така позиція України за результатами саміту НАТО у Вільнюсі.

– Польща надасть українським пілотам інфраструктуру для навчання на літаках F-16.

– 65 авіаційних ударів та ще 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Саме стільки ворог бив по позиціях наших військ та населених пунктах минулої доби.

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