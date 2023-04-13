Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (13.04.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Внаслідок російського обстрілу звільненої Херсонщини загинуло двоє осіб, ще двох поранено. Від безвиході окупанти продовжують обстрілювати Херсон та навколишні мирні села.
– Ворожа армія тероризує українців на окупованих територіях, побоюючись масштабного контрнаступу ЗС України.
– На Донеччині Білі Янголи евакуювали останню дитину із села Максимільянівка Мар’їнської громади. Зараз 12-річному хлопчику нічого не загрожує.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України
Тренуються нищити ворога! Як виглядає підготовка нового підрозділу поліції “Лють”
Чому деякі міста без гарячої води після відміни регульованої ціни на газ