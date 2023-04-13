Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (13.04.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Внаслідок російського обстрілу звільненої Херсонщини загинуло двоє осіб, ще двох поранено. Від безвиході окупанти продовжують обстрілювати Херсон та навколишні мирні села.

– Ворожа армія тероризує українців на окупованих територіях, побоюючись масштабного контрнаступу ЗС України.

– На Донеччині Білі Янголи евакуювали останню дитину із села Максимільянівка Мар’їнської громади. Зараз 12-річному хлопчику нічого не загрожує.

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