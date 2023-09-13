Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (13.09.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 13.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– У Румунії знову знайшли уламки дрона після сьогоднішньої атаки Росії на наші дунайські порти.
– ЄС до 2030 року має бути готовим розширитися до більш як 30 країн. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
– У Київському центрі Recovery, який працює лише три місяці, реабілітацію пройшли понад 200 бійців.
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