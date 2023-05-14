Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (14.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Росіяни від ранку гатять по Запорізькій області.
– Алею на знак шани полеглим українським захисникам висадили на узбережжі Дніпра на Київщині.
– Мінус два російські полковники за одну добу: в Росії підтвердили їхню загибель під Бахмутом.
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