Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (14.05.2023)

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– Росіяни від ранку гатять по Запорізькій області.

– Алею на знак шани полеглим українським захисникам висадили на узбережжі Дніпра на Київщині.

– Мінус два російські полковники за одну добу: в Росії підтвердили їхню загибель під Бахмутом.

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