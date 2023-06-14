Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (14.06.2023)

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– Випадків холери в Україні поки не зареєстровано. Як повідомили в МОЗ, на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині сформовано майже 40 точок моніторингу води з річок і моря.

– Внаслідок екоциду, що вчинила Росія, підірвавши Каховську ГЕС, гине безліч тварин, заявили у Міндовкілля. Зокрема, уже відомо про смерть півтори сотні червонокнижних тритонів, яких винесло на узбережжя Чорного моря.

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