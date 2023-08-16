Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (16.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Пообіді російські війська почали завдавати удари по Харківщині.

– В Запорізькій ОВА спростували повідомлення про можливий ядерний теракт на окупованій ЗАЕС в Енергодарі.

– ЗСУ звільнили селище Урожайне на Донеччині.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.