Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (16.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 16.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Пообіді російські війська почали завдавати удари по Харківщині.
– В Запорізькій ОВА спростували повідомлення про можливий ядерний теракт на окупованій ЗАЕС в Енергодарі.
– ЗСУ звільнили селище Урожайне на Донеччині.
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