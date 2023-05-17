Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (17.05.2023)

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– У Конгресі США підтримали резолюцію щодо створення спецтрибуналу для Росії. Конгресмени закликають президента Джо Байдена підтримати створення Спецтрибуналу, щоб покарати Росію за злочини проти України.

– Будапешт заблокував €500 мільйонів із фонду Євросоюзу, які мали піти на надання зброї Україні.

– Знищити американську систему ППО Patriot одним ударом ракети “Кинджал” неможливо, про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

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