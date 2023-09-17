Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (17.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Рік тому у вересні українські воїни звільнили від окупантів село Богородичне на Донеччині.

– Державний бюджет України на 2024 рік Верховна Рада може ухвалити до грудня.

– Після удару по Севастополю росіяни почали ховати свої кораблі.

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