Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (17.09.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Рік тому у вересні українські воїни звільнили від окупантів село Богородичне на Донеччині.
– Державний бюджет України на 2024 рік Верховна Рада може ухвалити до грудня.
– Після удару по Севастополю росіяни почали ховати свої кораблі.
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