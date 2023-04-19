Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (19.04.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.04.2023.
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
- Президент України Володимир Зеленський з робочою поїздкою відвідав Волинь. На спільній нараді керівників відомств та військових Президент заслухав інформацію про безпекову ситуацію в регіоні та готовність підрозділів до оборони.
- Генеральний штаб Збройних сил України зробив заяву щодо 30 тисяч гривень доплат, які вже повернули військовим. У Генштабі розповіли, що додаткова грошова винагорода нараховується залежно від районів бойових дій та складності завдань, які виконують бійці.
- На Сході України вже тривають контрнаступальні дії. Про це розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр
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