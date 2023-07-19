Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (19.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 19.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Цієї ночі у тимчасово окупованому півострові Крим знову було гучно. Бавовна з’явилася в районі Старого Криму.

– У Головному управлінні розвідки спростували інформацію про те, що очільник відомства Кирило Буданов прокоментував вибухи на полігоні у Криму.

– На ремонти житла в рамках програми Євідновлення уряд уже переказав постраждалим 114 мільйонів гривень.

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