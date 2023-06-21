Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (21.06.2023)

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– Латвія передає Україні весь свій флот гелікоптерів. Про це заявив прем’єр країни Кріш’яніс Каріньш на міжнародній конференції з відновлення України в Лондоні.

– Тепер мін ще більше внаслідок підриву Каховської ГЕС. Ідеться насамперед про небезпеку на південному узбережжі, про це заявила керівниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк.

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