Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (26.07.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– У східному угрупуванні військ Збройних сил України спростували інформацію про захоплення трьох сіл росіянами на Куп’янському напрямку.
– Через шторм у Чорному морі детонують міни. Дві вибухнули вранці на Одещині неподалік одного з пляжів.
– Транспортування українського зерна через Чорне море обговорять сьогодні у Брюсселі на засіданні Ради Україна-НАТО.
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