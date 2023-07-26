Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (26.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– У східному угрупуванні військ Збройних сил України спростували інформацію про захоплення трьох сіл росіянами на Куп’янському напрямку.

– Через шторм у Чорному морі детонують міни. Дві вибухнули вранці на Одещині неподалік одного з пляжів.

– Транспортування українського зерна через Чорне море обговорять сьогодні у Брюсселі на засіданні Ради Україна-НАТО.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.