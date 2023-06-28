Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (28.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Цієї ночі росіяни знову атакували Україну з неба. Наші сили ППО знищили шість Шахедів, повідомив Генштаб. Загалом напередодні ворог завдав 24 авіаударів і більше сорока із систем залпового вогню.

– Ціллю ворога в Краматорську, де на цю хвилину загиблими вважають 10 людей, були виключно цивільні люди та об’єкти.

– Сполучені Штати запровадили нові санкції проти тих, хто фінансував угруповання Вагнер.

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