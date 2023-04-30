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Орест Дрималовський

Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (30.04.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– О пів на третю ночі росіяни обстріляли центр Херсона. Двоє людей були поранені. Жінці скалками посікло руки та ноги, нервовий зрив стався у 14-річної дівчини, – про це повідомив речник Херсонської ОВА Олександр Толоконніков. Влада закликала містян під час обстрілів триматися якомога далі від вікон. Напередодні область обстріляли 27 разів, випустивши 135 снарядів з артилерії, систем залпового вогню, мінометів, танків та безпілотників.

– Тренер збірної України з дзюдо Віталій Дуброва заявив, що Україна бойкотуватиме чемпіонат світу, якщо там будуть представники Росії. Міжнародна федерація дзюдо збирається допустити до змагань російських та білоруських спортсменів під нейтральним прапором.

– Сьогодні Умань прощатиметься із п’ятьма загиблими під час російського бомбардування. О 4.30 ранку 28 квітня російська ракета зруйнувала під’їзд багатоповерхівки. Загинули 23 людини, з них шестеро – діти. Розбір завалів уже завершили.

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