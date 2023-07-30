Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (30.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Під час робочої поїздки в Івано-Франківську область президент України відвідав медичний центр, де лікуються наші поранені воїни.

– Під завалами знищеного російською ракетою корпусу навчального закладу в Сумах людей немає, повідомили рятувальники.

– Папа Франциск закликав вірян продовжувати молитися “за мученицьку Україну, де війна знищує все, навіть зерно”.

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