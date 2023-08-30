Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (30.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 30.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– ЗСУ мали успіхи в напрямках Новоданилівка-Новопрокопівка та Мала Токмачка-Вербове Мелітопольського напрямку.

– Уночі росіяни здійснили масовану атаку по території України. Випустили 28 крилатих ракет типу Х-101, Х-555, Х-55.

– Росія не допустить міжнародного розслідування катастрофи літака і смерті ватажка вагнерівців Пригожина.

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