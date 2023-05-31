Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (31.05.2023)

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– Росіяни не припиняють обстрілювати Харківщину: від ранку під вогнем ворога опинилося 15 населених пунктів.

– СБУ ідентифікувала російського військового, який наказав викрадати і катувати мирних українців під час окупації Балаклії.

– В Українському домі відкрили виставку робіт, створених за рік повномасштабного вторгнення Росії.

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