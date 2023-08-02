Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (02.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– У тимчасово окупованому Маріуполі українські партизани отруїли майже два десятки загарбників.

– Після чергового нічного нальоту Шахедів Володимир Зеленський заявив, що країна захищається від ворожих атак на максимумі наявних сил.

– На Одещину дрони вночі летіли з тимчасово окупованої території, а саме з Азовського моря.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.