Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (02.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 02.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– У тимчасово окупованому Маріуполі українські партизани отруїли майже два десятки загарбників.
– Після чергового нічного нальоту Шахедів Володимир Зеленський заявив, що країна захищається від ворожих атак на максимумі наявних сил.
– На Одещину дрони вночі летіли з тимчасово окупованої території, а саме з Азовського моря.
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