Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (03.05.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Частково без світла та повністю без води навіть після деокупації правого берега Херсонщини живуть тисячі людей. Тікаючи, росіяни познищували електро- та водопостачання.
– В Офісі Президента вважають заяви Москви щодо причетності України до атаки на Кремль черговою провокацією.
– Росія вкотре провокує повітряний простір країн НАТО! Винищувачі Британії та Норвегії перехопили російський літак-розвідник Ту-142 над Норвезьким морем.
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