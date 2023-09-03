Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (03.09.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Внаслідок сьогоднішніх обстрілів півночі Донеччини одна людина загинула, ще пятеро поранені.
– Президентка Молдови Майя Санду відреагувала на обстріл росіянами цієї ночі портової інфраструктури на Одещині.
– Ймовірно, винищувачі F-16 Україна почне використовувати вже навесні.
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