Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (03.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Внаслідок сьогоднішніх обстрілів півночі Донеччини одна людина загинула, ще пятеро поранені.

– Президентка Молдови Майя Санду відреагувала на обстріл росіянами цієї ночі портової інфраструктури на Одещині.

– Ймовірно, винищувачі F-16 Україна почне використовувати вже навесні.

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