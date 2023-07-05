Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (05.07.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– ЗСУ на півдні країни системно вибивають рашистів із позицій. За останню добу Росія втратила на Таврійському напрямку більше двох рот військових.
– У Сумах рятувальники вже третю добу проводять аварійні роботи біля чотириповерхівки, в яку Росія запустила Шахед.
– Ситуація на окупованій Запорізькій атомній станції на цю хвилину контрольована. Станція працює у штатному режимі. Не зафіксовано значного переміщення техніки та живої сили противника.
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