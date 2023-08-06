Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (06.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Важко, але просувається – очільник розвідки Кирило Буданов оцінив темпи українського контрнаступу в інтерв`ю болгарським журналістам.

– На Хмельниччині під час ліквідації наслідків ворожої атаки загинув житель Старокостянтинівської громади.

– Сьогодні, 6 серпня, в Україні відзначається День Повітряних сил ЗСУ.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.