Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (06.09.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 06.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Українська ППО знищила 23 з 33 ворожих цілей цієї ночі.
– Росіяни не полишають планів вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей.
– Минулої доби по Херсонщині росіяни вдарили 65 разів, випустили 279 снарядів з мінометів, артилерії, Градів, БПЛА та авіації.
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